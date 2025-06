"Serviva anche temperamento. Abbiamo messo tante energie sul campo perché abbiamo visto, il River ha giocato duro nei duelli ed era importante per noi", ha detto Yann Sommer a DAZN dopo l'importante vittoria per 2-0 contro gli argentini che consegna all'Inter il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Possiamo dire che questa vittoria veramente fa fare uno step in avanti?

"Sì, adesso siamo in un altro torneo. La Champions è finita e adesso siamo siamo in questo torneo. Le partite così sono sono importanti per la testa per la squadra, perché oggi e abbiamo fatto molto molto bene. Abbiamo detto giochiamo questo questo torneo per vincere e oggi l’abbiamo fatto".

