Arrivano conferme. Yoan Bonny è sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si è ridotta la distanza tra il club nerazzuro e il Parma.

La cifra dell'operazione si aggira tra i 22 e i 24 milioni di euro più bonus. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per l’intesa finale.

Dopo gli acquisti di Luis Henrique e di Sucic e il riscatto di Zalewski, l'Inter è ad un passo dal chiudere il quarto colpo in entrata. Bonny sarà il primo rinforzo in avanti dopo gli addii di Arnautovic e Correa. Resta da valutare la posizione di Taremi e quella di Francesco Pio Esposito in ottica della prossima stagione.

