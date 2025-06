Le storie tesissime in campo sono proseguite anche nel tunnel degli spogliatoi. Come riporta l'inviato di Sportitalia, Tancredi Palmieri, il confronto tra Marcos Acuna e Denzel Dumfries sarebbe stato causato da un insulto razzista del primo verso il secondo, da qui la reazione esagerata dell'esterno olandese che poi sarebbe stato allontanato in modo energico dallo staff del River Plate per impedirgli di farsi giustizia.

L'intervento dei compagni nerazzurri avrebbe poi evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.