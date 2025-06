Spazio anche a Cristian Chivu ai microfoni di DAZN, dove l'allenatore dell'Inter commenta la gioia del primo obiettivo raggiunto da allenatore della Beneamata: vittoria e passaggio del turno agli ottavi di finale da primi in classifica. "Pausa meritata anche per Chivu? Io non parlo mai di me, ma del gruppo, della squadra che oggi ha fatto una partita vera e voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo, dove abbiamo sofferto un po' la loro intensità e pressione, ma abbiamo trovato giocate importanti. Nel secondo tempo abbiamo trovato le misure giuste, abbiamo occupato il campo e ci siamo mossi meglio, siamo andati più in verticale e siamo riusciti a portarla a casa, passando il turno. L'obiettivo era questo".

Primi del girone battendo la più forte del gruppo. Cosa vuol dire?

"Che giocheremo lunedì sera gli ottavi. Ci aspetta un'altra battaglia, dobbiamo trovare le energie fisiche e mentali e trovarci pronti per il prossimo avversario".

Applauso per Carboni l'altra volta, applauso per Pio oggi?

"Sì, oggi abbiamo fatto un altro applauso, questa volta a Pio che peraltro tra qualche giorno compirà gli anni. Dovrà offrire la cena. Sono contento per lui, è stato all'altezza di una partita seria, non semplice dal punto di vista nervoso e fisico. Lui come i suoi compagni ha fatto una grande gara".

Le piacerebbe averlo in squadra anche in futuro?

"Non guardo mai lontano, guardo quello che ho a disposizione e cerco di trovare soluzione dando possibilità a tutti di sentirsi importanti e dentro il progetto, di trovare le energie, l'ambizione e il carattere nonostante le difficoltà, di essere sempre a disposizione della squadra e del gruppo. L'ho chiesto a Pio come a quelli con più esperienza. Poi il futuro si vedrà quando finirà questa competizione, ma in questo momento pensiamo a quello che dobbiamo fare qui perché è una competizione vera, importante che vogliamo onorare come sappiamo fare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!