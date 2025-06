"È una partita molto complicata, conosciamo l'avversario, abbiamo visto come giocano. Cercheremo di dare il massimo per questa società, questi colori, questi tifosi, cercheremo di portare a casa la vittoria", ha detto Nicola Zalewski a DAZN prima di scendere in campo contro il River Plate, ultimo match della fase a gironi del Mondiale per club.

Dovrai offrire la cena dopo il riscatto. Come l'hai presa questa notizia?

"La cena è il minimo che possa fare per la squadra, lo staff, per come sono stato accolto e per come vengo trattato tutti i giorni. Ripeto, la cena è il minimo e sono molto contento di essere qui".

