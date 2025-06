Nel post partita di Inter-River, Francesco Pio Esposito si è concesso ai microfoni di Mediaset per descrivere l'emozione del primo gol arrivato in maglia nerazzurra al Mondiale per Club, alla sua prima da titolare.

Adesso il sogno è realtà, quanto sei felice?

"Sono orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita. Non ho ancora realizzato tutto, quando ho visto la palla entrare è stato scioccante. Non riuscivo a crederci. Sono contento del gol ma anche della prestazione personale e di tutta la squadra. Volevamo passare il turno, sono molto orgoglioso del lavoro fatto in questi anni. Ora raccolgo i frutti"

Vi ha dato fastidio il calcio fisico del River?

"Proteggo palla e faccio salire la squadra, queste sono le mie caratteristiche. Partite così mi piacciono, forse sono anche meglio. Il mister mi ha detto di sfruttare le caratteristiche. Credo di esserci riuscito, grazie anche all'abilità dei miei compagni. Ringrazio il mister per questa grandissima seconda possibilità. Così è facile per me"



Come va con Lautaro?

"Giocare con un campione così è facile. Si fa sempre trovare, ti dà la palla al momento giusto. Posso solo raccogliere i frutti di quello che fai"

Vuoi restare qui all'Inter? Avrai un qualcosa nella tua testa...

"Voglio continuare a fare quello che ho fatto oggi. Sfruttare le occasioni date. Voglio sfruttare questo Mondiale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!