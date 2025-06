Nel pre partita di Inter-River Plate, Javier Zanetti si è concesso ai microfoni di Mediaset. Ecco le parole del vicepresidente nerazzurro: "E' una partita speciale. Il River è una squadra importante, una delle più importanti in Argentina. E' una grande emozione vedere una squadra argentina che porta tantissimi tifosi. Sarà una grande partita, conosco Gallardo".

Cosa avrà escogitato per fermarvi?

"Giocano con il 4-3-3. Mastantuono e Colidio hanno grande qualità, dobbiamo essere concentrati e attenti"

Che sensazioni hai su questo progetto appena iniziato con Chivu?

"Sono felicissimo per questa opportunità per lui. E' un fratello, uno dei tanti della squadra del Triplete. Nella chat del Triplete gli abbiamo detto che ogni volta che scende in campo in panchina, tutta la squadra sarà con lui, non sarà mai da solo. Conosce il Dna dell'Inter e l'ambiente. Merita un grande percorso, è intelligente e ha grandi valori umani. Sarò al suo fianco e lo proteggerò il più possibile. Lo aiuterà tanto andare avanti, è una competizione mondiale. Per noi è una grande opportunità. Speriamo di qualificarci".

Nel progetto rientrano i giovani?

"E' fondamentale investire sui giovani, ne abbiamo tanti bravi. Pio Esposito ha una grande possibilità. Valentin ha segnato. Possiamo contare su di loro e speriamo possano crescere con noi".

