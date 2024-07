Il Napoli resta in pole position per Alessandro Buongiorno. Secondo Tuttosport, l'Inter è rispuntata ieri in maniera dirompente. Le parole dell'agente, Beppe Riso, potrebbero essere una mossa per mettere pressione a De Laurentiis, ma dal canto suo il centrale ha sempre considerato l'Inter la destinazione preferita e ha una stima ampiamente ricambiata da Marotta e Ausilio.

Ad oggi l'Inter non ha la cifra da investire per l'operazione, deve aspettare l'eventuale cessione di De Vrij all'Al-Ittihad, per poter avere 35 milioni più 5 di bonus da proporre, pareggiando l'offerta del Napoli, che ha messo sul piatto per il giocatore un quinquennale da 2,5 milioni a salire fino a 3. Dal terzo anno i partenopei inserirebbero una clausola da 70 milioni richiesta dal difensore, ma c'è anche un altro tema spinoso (come spesso accade col Napoli di mezzo) ed è quello sui diritti d'immagine.