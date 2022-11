Non sono ancora arrivate molte buone notizie dal Mondiale in Qatar, per quel che riguarda la truppa nerazzurra. A sottolinearlo è l'edizione odierna di Tuttosport , secondo cui l'unico motivo per sorridere è Marcelo Brozovic . Ma se si guarda al resto, dopo le esclusioni in extremis di Gosens e Correa , poco c'è stato per cui sorridere.

"Chi ha deluso di più è stato senza dubbio Lautaro Martinez", riporta ancora il quotidiano. Le prestazioni dell'argentino non sono state però così convincenti e nemmeno fortunate, visti due gol annullati per fuorigioco contro l'Arabia Saudita. Stesso discorso per Lukaku che è ancora alle prese con il recupero da un infortunio. "Vedremo nei prossimi giorni se Romelu potrà partire titolare contro la Croazia, ma lo spero", ha sentenziato il ct Martinez.

Infine Dumfries e De Vrij. "A differenza dei compagni, oggi i due olandesi dovrebbero staccare il pass per gli ottavi da primi in classifica visto che affronteranno il modesto Qatar. Ma fin qui la squadra di Van Gaal non ha impressionato. Dumfries è sembrato quello dell'Inter, a volte devastante sulla fascia, altre timido e impacciato. De Vrij, invece, non ha ancora messo piede in campo", si legge.