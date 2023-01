"Simone Inzaghi, di comune accordo con il belga, lo staff medico e atletico, ha deciso di fargli svolgere in giornata un buon allenamento alla Pinetina e non portarlo al freddo in panchina questa sera. D’altra parte la prova di Monza ha confermato quanto il belga, non al top, non sia propriamente la carta migliore da giocare a gara in corso, dunque meglio lavorare sulla sua condizione e averlo "al meglio" per la Supercoppa di mercoledì", si legge.