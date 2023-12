Arrivare secondi nel girone di Champions League vuol dire poter pescare agli ottavi una tra Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City o Barcellona. Lo sa bene Simone Inzaghi che, come spiega Tuttosport, si avvicina alla sfida di domani contro la Real Sociedad consapevole che vincere (unico modo per arrivare in testa) farebbe tutta la differenza del mondo.

Il quotidiano esalta un avvio di campionato in cui l'Inter non solo è prima ma gode di miglior attacco, miglior difesa, miglior differenza reti, il capocannoniere (Martinez a 14) e il miglior assist-man (Thuram). Ha davanti questa difficile sfida con gli spagnoli e quella in trasferta con la Lazio ma poi troverà Lecce e Verona in casa più il Genoa in trasferta e al ritorno avrà tutte le principali rivali a San Siro, comprese Juve e Napoli.