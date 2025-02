L'obiettivo è chiaro: battere la Lazio e raggiungere il Milan in semifinale. Una prospettiva intrigante, come la definisce oggi Tuttosport, che sottolinea come all'Inter ci sia la volontà di prendersi una rivincita nella stracittadina, occasione in cui quest'anno i nerazzurri non sono mai riusciti a spuntarla. Inoltre superare la Lazio vuol dire per l'Inter presentarsi col morale alto sabato al cospetto del Napoli.

A San Siro sono attesi in 50mila e ci saranno diversi cambi di formazione. Dentro De Vrij, Bisseck, Darmian, Zielinski,Taremi e Arnautovic, con tanti Primavera in panchina. Non ci sarà l'infortunato Zalewski, il che significa che Dimarco farà staffetta con Dumfries sfruttando la duttilità di Darmian che verrà dirottato a sinistra.

Davanti Correa potrebbe addirittura essere convocato in extremis, visto che gli esami non hanno evidenziato nulla dopo l distorsione patita col Genoa: decisiva la rifinitura. A Napoli il "Tucu" ci sarà sicuramente e con lui anche Thuram. Da capire se dall'inizio oppure no, anche perché i nerazzurri hanno una sfida ravvicinata di Champions a cui dover badare. Stasera spazio a Taremi-Arnautovic: hanno già giocato tre volte da titolari e in tutti e tre i casi l'Inter ha vinto (Stella Rossa, Young Boys e Udinese in Coppa Italia).