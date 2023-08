Trenta milioni di euro. Questo è il budget che l'Inter ha, "forse qualcosa meno" secondo Tuttosport, per acquistare la punta. "Zhang su questo non ci sente: aveva avallato i 40 milioni di investimento fra prestito, riscatto e bonus per Lukaku, ma per altri profili no", riporta il quotidiano secondo cui "nelle ultime ore è salito il profilo di Taremi, probabilmente il mix preferito da Inzaghi fra i nomi ancora in lista".

Per Balogun, infatti, l'Arsenal continua a dire no a offerte da 30-35 milioni, mentre Beto ne vale 30 per l'Udinese, "ha un gran fisico, ma la qualità non è eccelsa e potrebbe non abbinarsi al meglio con gli attaccanti in rosa". Qualità che invece l'iraniano può mettere sul piatto, ma il Porto chiede 30 milioni di euro, "forte dell'interesse del Tottenham che ha messo l’iraniano nel mirino in caso di cessione di Kane". Oggi o domani potrebbe esserci un'accelerata dei nerazzurri.