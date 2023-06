"Tedesco di origini camerunensi. Un colosso da 196 centimetri, per 84 chilogrammi. Il talento più giovane di sempre ad aver esordito, a soli 16 anni, in Bundesliga, con la maglia del Colonia. Yann Aurel Bisseck è un predestinato che nella sua breve carriera ha già vissuto gioie esaltanti, ma pure cocenti delusioni". Comincia così il pezzo di approfondimento di Tuttosport sul difensore classe 2000 in arrivo nella Milano nerazzurra, con "la coppia Ausilio-Baccin pronta a mettere a segno il primo vero colpo dello scout nerazzurro relativo alla prima squadra", viene sottolineato.