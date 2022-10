Secondo Tuttosport saranno almeno quattro i cambi di Inzaghi tra Roma e Barcellona. Giocherà Correa per l'acciaccato Martinez, sugli esterni si candida Darmian per Dumfries, Mkhitaryan dovrebbe far rifiatare Asllani e in difesa potrebbe tornare De Vrij, "la cui nuova bocciatura avrebbe del clamoroso".