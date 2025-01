Un'Inter dallo spirito "allegriano" per battere l'emergenza. Così su Tuttosport viene definita la vittoria dei nerazzurri in casa del Venezia. L'1-0 era già arrivato in Champions League contro Young Boys, Arsenal e Lipsia in gare affrontate con un ampio turnover e anche ieri al Penzo l'Inter era in formazione rimaneggiata.

A segno Darmian, mai autore di gol banali. In stagione aveva segnato anche l'1-0 al Lecce. Un'Inter resiliente, che ha mantenuto il vantaggio dopo essere andata a sbattere su filip Stankovic. Nel finale, fotografia dell'emergenza, Dimarco ha giocato addirittura da mezzala.