Solo allenamento personalizzato ieri per Handanovic e Brozovic. Oggi la decisione per lo sloveno, come scrive Tuttosport: potrebbe andare o meno in panchina. Il croato aumenterà invece i carichi settimana prossima e proverà a tornare al lavoro in gruppo. Salterà sicuramente l'Atalanta e punterà il derby del 5 febbraio.