Albert Gudmundsson è un obiettivo concreto anche della Juventus, che con il Genoa vanta rapporti privilegiati come conferma Tuttosport. Il riscatto di De Winter in Liguria potrebbe essere anche un assist per l'arrivo a Torino dell'islandese, che però piace parecchio anche a Inter e Milan.

La Juve cerca un elemento con le caratteristiche dell'islandese, anche perché deve risolvere l'incognita Chiesa e costruire un attacco adeguato per gli impegni della prossima stagione. Gudmundsson potrebbe essere un’ottima alternativa, non l’unica, al talento turco Yildiz nel ruolo di seconda punta oppure come uno degli attaccanti esterni in caso di passaggio a un assetto con tre punte.

Gli ottimi rapporti e l’ottima riuscita delle operazioni Dragusin e De Winter, dalle quali il Genoa ha ricavato (Dragusin) e quasi certamente ricaverà (De Winter) cospicue plusvalenze, potrebbero rivelarsi un elemento decisivo, suggerisce TS.