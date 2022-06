La fascia sinistra dell'Inter 2022/23 sarà di Robin Gosens. A Milano da gennaio all'ombra di Perisic, con la partenza del croato, il tedesco è diventato immediatamente il titolare per Inzaghi. "Quasi a certificare che ad agosto sarà il vero debutto, in virtù del nuovo status dopo un primo spezzone di ambientamento, ci sarà il battesimo col numero 8, lasciato libero da Matias Vecino - spiega Tuttosport -. Dopo i primi mesi interisti col 18, Gosens ritroverà il numero che aveva a Zingonia nei suoi felici anni di ascesa nel grande calcio, determinanti per conquistare addirittura la Nazionale tedesca".