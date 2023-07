Ieri Cristiano Giuntoli ha messo in agenda una tappa a Londra. Il dirigente della Juventus vuole sondare la possibilità di cedere alcuni esuberi, ma anche capire quanti margini ci siano di poter portare Romelu Lukaku a Torino.

Il belga è legato al Chelsea da un contratto fino al 2026, ma l’intenzione è quella di sciogliere prima l’accordo per sposare una Juve che "non ha intenzione né possibilità di affondare qui e ora, alle cifre (40 milioni) richieste dai londinesi, ma che vanta la preziosa arma della pazienza - si legge su TS -. Così, di fronte alle pressioni del tecnico da una parte e dell’entourage del giocatore dall’altra, potrebbe mutare nel corso d’agosto uno scenario che attualmente vede il Chelsea chiudere con decisione alla prospettiva di una cessione in prestito".