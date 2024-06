L'incontro di ieri tra Beppe Riso e i dirigenti dell'Inter è servito per parlare della situazione di Davide Frattesi. Come riportato da Tuttosport, il procuratore ha voluto discutere coi vertici di viale della Liberazione di un futuro che rischia di diventare per il giocatore molto simile a quanto accaduto nella scorsa stagione, quando in Serie A il centrocampista ha giocato titolare solo due volte arrivando fino al triplice fischio. Altre quattro è capitato in Champions League, ma è comunque poco e ora si è aggiunto anche Zielinski.

Il rischio è addirittura quello di non poter più essere nemmeno il cambio di Mkhitaryan, ma del solo Barella, proprio per via dell'arrivo del polacco. Da qui la richiesta di Riso di avere rassicurazioni, anche perché l'agente sa che Frattesi sarebbe titolare quasi ovunque fuori dall'Inter. Offerte per una cessione? Ad oggi nessuna, ma Riso ha voluto mettere le mani avanti.