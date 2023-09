Allenamento alle 11.30 e poi partenza per San Sebastian nel programma di oggi dell'Inter. Simone Inzaghi parlerà in conferenza alle 18.45 e magari se ne saprà di più rispetto a come scenderà in campo domani la squadra nerazzurra.

Le scelte, scrive Tuttosport, dipenderanno dallo stato fisico di alcuni giocatori come Dimarco e Bastoni, stanchi dopo il derby. Occhio quindi a Carlos Augusto a sinistra, ma anche a De Vrij come centrale o a Pavard. "Anche Frattesi e Arnautovic scalpitano, ma sembra più plausibile che Inzaghi punti su entrambi dall’inizio non contro la Real Sociedad, ma nella prossima gara di campionato contro l’Empoli", riporta il quotidiano.