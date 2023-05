Aver blindato il piazzamento Champions consente ora a Inzaghi di gestire in maniera ottimale i carichi di lavoro in vista della finalissima di Istanbul. "L’importante era arrivarci avendo già la testa libera a Torino e avere due settimane piene per preparare la supersfida all’armata allenata da Pep Guardiola.

Poi se giocheranno solo le riserve oppure se Inzaghi preferirà mettere in campo la maggior parte dei titolari, magari alternandoli agli altri in panchina, sarà deciso in settimana - spiega Tuttosport -. Quest’ultima strada, secondo quanto trapela da radio spogliatoio è la preferita: i giocatori ritengono rischioso staccare la spina per due settimane intere ancora di più al termine di questa coda di stagione del tutto anomala, in cui l’Inter è stata sempre impegnata ogni tre giorni in impegni tutti egualmente decisivi".