Non solo Josep Martinez, in casa Inter si lavora al reparto portieri anche per quel che riguarda al situazione di Raffaele Di Gennaro. Per il giocatore, scrive Tuttosport, è stata infatti attivata nei giorni scorsi l'opzione che permette di prolungare il contratto fino al 30 giugno 2025. Di Gennaro resterà quindi come terzo portiere.