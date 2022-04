Derby d’Italia in campo e fuori dal campo: uno andrà in scena domani sera all'Allianz di Torino, l'altro è già iniziato da qualche tempo e secondo Tuttosport "non si concluderà domani sera". Parliamo di un duello di mercato, quello per Davide Frattesi.

"Se l’Inter si è mossa per prima, la Juventus è segnalata in risalita. Tanto che, al netto della Roma (che vanta ancora un 30% sulla futura rivendita), si preannuncia una bella sfida in estate" si legge sulle colonne del quotidiano torinese che spiega: "Juventus e Sassuolo non sono ancora arrivati a discutere questi dettagli (cioè le possibili formule di acquisto), ma una cosa è certa: nelle scorse settimane alla Continassa hanno deciso di inserirsi alla corsa per l’ex Monza per tentare il sorpasso sui rivali nerazzurri". Una sfida dunque dal finale ancora molto aperto, non è un caso che il nome di Jordan Veretout inizia a circolare sempre più frequentemente come eventuale piano B per i nerazzurri.

Stesso registro per quanto riguarda Giacomo Raspadori, altro gioiellino del Sassuolo sul quale l'Inter "è vigile" da tempo, pur avendo Gianluca Scamacca come priorità. Raspadori però - secondo TS - "è tenuto in grande considerazione a Torino e a Milano, con l’onnipresente Roma nel ruolo di terzo incomodo".