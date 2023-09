Dopo i tanti nomi circolati nelle ultime ore di mercato, l'Inter ha deciso di portare a Milano Davy Klaassen. L'accostamento di Maxime Lopez (più legato all'eventuale uscita di Asllani, che ha invece spinto per restare in nerazzurro) si era aggiunto a quello di Van de Beek (pista poco concreta) e di Roberto Pereyra, secondo Tuttosport mai davvero stuzzicante per la dirigenza nerazzurra. "Chi sarebbe eventualmente potuto entrare in gioco, perché ancora sul taccuino nerazzurro, è Charly Alcaraz, ma l’Inter avrebbe dovuto trattare col Southampton un acquisto definitivo da 20 milioni di euro.

Affare oggi impossibile per ragioni di equilibri finanziari", precisa TS.