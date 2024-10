Si è chiusa anzitempo, e in maniera dolorosa, la stagione di Valentin Carboni, che ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro al termine di un allenamento con la Nazionale argentina. Intanto, spiega Tuttosport, Inter e Olympique Marsiglia stanno ragionando sul futuro del ragazzo: "Gli staff medici di Inter e Marsiglia hanno contattato quello dell’Albiceleste, per monitorare le condizione del ragazzo. Tra i due club lo scambio è continuo, in queste ore si sta valutando dove verrà operato il giocatore e soprattutto chi dovrà intervenire sul ginocchio dell’attaccante: domani la decisione".

Una volta effettuato l'intervento, il giovane talento svolgerà la riabilitazione, con la probabilità che Carboni torni a Milano chiudendo anticipatamente la sua esperienza con la squadra di Roberto De Zerbi.