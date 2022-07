Il Torino insiste per inserire il giovane talento classe 2003, Cesare Casadei, nella trattativa in ballo con l'Inter per Gelson Bremer. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza granata sta trattando il gioiello della cantera nerazzurra a patto che non venga inserito nell'affare in prestito secco, una formula non gradita da Juric che non vuole valorizzare calciatori a conto terzi. Nelle ultime ore però il Sassuolo si è rifatto sotto con decisione.