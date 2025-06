L'ex calciatore Igli Vannucchi, nel corsso di un'intervista a News.Superscommesse.it, ha parlato anche della prossima stagione dell’Inter e sulla nuova guida tecnica nerazzurra: Cristian Chivu.

L'Inter si affida a Cristian Chivu: senza voler dubitare assolutamente delle sue qualità, è un azzardo averlo portato in una piazza così importante fin da subito?

“Non credo, nel senso che ormai gli allenatori son tutti preparatissimi fin dalle prime armi. Poi conosce bene la piazza perché ci ha giocato. La problematica, semmai, è un’altra: il fatto di venire da un anno molto deludente richiederà di lavorare molto sulla testa dei giocatori, e questo non sarà facile. In questa stagione, l’Inter è arrivata a Roma diverse volte, ma il Papa non è mai riuscito a vederlo. Ma ho piena fiducia nel tecnico rumeno, anche sotto questo aspetto”.