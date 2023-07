"Un impatto alla Skriniar". Tra le pagine della sua edizione odierna, Tuttosport sintetizza così l'impressione suscitata nelle prime uscite nerazzurre da Yann Aurel Bisseck, 20enne difensore centrale tedesco arrivato dai danesi dell'Aarhus. Il giornale torinese offre quindi un parallelo con l'arrivo dello slovacco nel 2017, capace pian piano di ritagliarsi un posto da titolare nonostante le tanti voci di mercato sulla ricerca di difensori più esperti.

Adesso potrebbe capitare qualcosa di simile anche a Bisseck, acquistato come alternativa di prospettiva ma a caccia di un posto fisso nel terzetto arretrato. "È arrivato a Milano con la candidatura a vice-Bastoni, quindi nella zona di centro-sinistra della difesa di Simone Inzaghi - ricorda TS -. Non tanto perché abbia giocato frequentemente in carriera in quella posizione: nella scorsa stagione nell’Aarhus veniva impiegato come ‘libero’ della difesa a tre. Nell’annata precedente da centrale di sinistra ma in una difesa a quattro. Ma nella Germania Under 21 viene schierato anche sulla destra, sempre in una linea a quatto. È stata la sua capacità di impostare a farne la possibile alternativa a Bastoni, il più abile a manovrare tra i ‘braccetti’ nerazzurri. Inzaghi, però, nelle prime due amichevoli ha indirizzato Bisseck nella zona di centro-destra, fino a pochi mesi fa territorio di Skriniar. Le variabili sono tante, in combinazione con la presenza di Darmian, garanzia assoluta sul centro-destra nel finale della scorsa stagione. La certezza è che finora Bisseck ha risposto bene".