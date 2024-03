La piattaforma in Italia lanciata da Betsson Group è un evidente segnale di avvicinamento all'Inter. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui probabilmente il colosso svedese utilizzerà la visibilità internazionale dell'Inter assicurandosi un posto sulle maglie di una squadra che ha già un ruolo acquisito in Champions League e anche nel Mondiale per club 2025.

A seconda di quel che succederà attorno al Decreto Dignità sulle maglie comparirà il nome Betsson oppure Betsson.Sport, ovvero la divisione di news sportive. In ogni caso l'accordo frutterà 30 milioni l'anno per cinque stagioni.