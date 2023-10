L'Inter affronta questa sera il Benfica consapevole di dover fare punti per non mettersi in una situazione complicata nel girone europeo. La squadra di Inzaghi ha un solo punto, i portoghesi zero. "Perdere, per entrambe, sarebbe un disastro", scrive Tuttosport. Il Salisburgo, prossimo avversario, arriverà all'interno di un periodo nel quale il calendario proporrà il Torino al Grande Torino, la Roma a San Siro e l'Atalanta a Bergamo.

Le Aquile puntano su un sistema e una filosofia che si portano dietro dagli anni scorsi e su un giocatore chiave, Di Maria, che Calhanoglu in conferenza stampa ha paragonato a Berardi per qualità. Proprio il giocatore che più ha messo in crisi l'Inter di recente.