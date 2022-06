Il contratto di Alessandro Bastoni verrà nuovamente ritoccato al rialzo. Dopo il rinnovo di un anno fa fino al 2024 con stipendio da 2,8 milioni (ne percepiva 1,5) il giocatore dovrebbe firmare un nuovo accordo (secondo Tuttosport) ulteriormente migliorativo e vicino allo status raggiunto. Dopo il sondaggio del Tottenham, andato male anche per via della volontà del giocatore, le chance di vederlo con una maglia differente a luglio stanno scemando. Inzaghi, spiega ancora il quotidiano, "ha chiesto che il big sul mercato non fosse proprio Bastoni, dando, a malincuore, il via libera per Skriniar , più “anziano” dell’amico e soprattutto più facile da sostituire, per lo meno a livello tattico".