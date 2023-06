Nicolò Barella continua ad essere al centro delle indiscrezioni di mercato, soprattutto per quel che riguarda l'interessamento da parte dei club della Premier League. Come riporta Tuttosport, infatti, dall'Inghilterra continuano a rimbalzare voci su una possibile maxi offerta in arrivo per il giocatore. "Sarebbe caldo il Manchester United ma il giocatore non vorrebbe spostarsi dall’Italia", conclude il quotidiano.