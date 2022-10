Non solo Lewandowski e un attacco che segna. Il Barcellona è altro, come scrive Tuttosport. Ad esempio è Marc André ter Stegen. "Il suo eccellente avvio di stagione dimostra che, in effetti, il problema non era lui - si legge -. Se le 12 reti segnate da Robert Lewandowski in 9 incontri fanno capire chiaramente chi è a spostare gli equilibri dalla cintola in su, è altrettanto chiaro che, dopo la rimozione di Gerad Piqué, il leader difensivo dei catalani è diventato lui. Un solo gol incassato in campionato, dove non raccoglie la palla dal fondo della propria rete da 534 minuti".