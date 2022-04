Piero Ausilio è uno degli ex di Spezia-Inter, avendo alle spalle un'esperienza in Liguria (come ricorda Tuttosport) in cui lanciò giovani come Goran Pandev e prese anche un Baggio (Eddy). Lo Spezia era allora proprietà di Massimo Moratti. "Un anticipo sui tempi, non una seconda squadra, ma qualcosa che ci assomigliava in prospettiva", scrive il quotidiano.

Allo Spezia crebbero diversi giovani (chi ricorda Dellafiore?) e anche Alex Cordaz, per due campionati in bianconero e una Coppa Italia di Serie C.