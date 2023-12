L'Inter torna a lavorare dopo il giorno di riposo e guarda alla sfida contro l'Udinese. Ieri ad Appiano Gentile hanno lavorato Bastoni e Pavard, intenti a recuperare dai rispettivi infortuni. Il primo dei due dovrebbe tornare questa settimana col gruppo, punta alla convocazione per la sfida di sabato per poi essere al 100% con la Real Sociedad. In panchina il giovane Stabile pronto all'esordio.

Pavard cercherà invece di recuperare per la sfida di Coppa Italia col Bologna oppure per quella di campionato successiva col Lecce, ma non è da escludere venga convocato con la Lazio. Da valutare anche De Vrij e Dumfries, per il laterale la speranza è che si sia fermato in tempo. Nessun problema per il colpo alla mano subito da Arnautovic.