L'obiettivo dell'Inter per l'attacco è sempre Gianluca Scamacca, per il quale verrà alzata l'offerta al West Ham fino a 25 milioni più bonus. Come scrive Tuttosport, però, gli investimenti in avanti potrebbero non finire qui. "Attenzione - si legge - al futuro di Correa: se l'argentino andasse via, due strade: Folarin Balogun che piace sempre molto - ma servirebbe un forte sconto dell'Arsenal e l'apertura al prestito - o Dodi Lukebakio dell'Hertha Berlino, che era già stato sondato a inizio mercato".