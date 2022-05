La statistica è chiara: quando Marcelo Brozovic è stato assente, l' Inter non ha vinto una partita. Sconfitta col Sassuolo , pari con Torino e Fiorentina . Il risultato è che oggi la dirigenza sta cercando un'alternativa al croato. Non si andrà sui vari Paredes o Pjanic , bensì su profili più giovani e meno costosi. Uno dei nomi che si fanno è quello di Dani Ceballos , "che però - anche vista la concorrenza di molti altri club - vorrebbe scegliere una squadra (sempre che Ancelotti non riesca a trattenerlo) dove possa tornare a giocare con continuità", secondo quanto riporta oggi Tuttosport .

Sul mercato della Serie A il primo della lista è Kristjan Asllani "I rapporti con l’Empoli sono ottimi e questo potrebbe ammorbidire il presidente Corsi che ha espresso la volontà di tenere un altro anno alla base il ragazzo, opzione offerta da Paolo Maldini e quindi dal Milan, disposto a prendere subito l’albanese lasciandolo in prestito. L’Inter può invece giocarsi la carta... centravanti: Ausilio riporterà a casa Pinamonti (la cui cessione può servire per monetizzare) e potrebbe offrire Sebastiano Esposito, al rientro da Basilea. Difficile invece arrivare a Satriano che il Brest vorrebbe tenere con sé in prestito per un’altra stagione".

L'alternativa ad Asllani è Jerdy Schouten (Bologna): "pure in questo caso l’Inter conta di inserire nell’affare una contropartita tra i suoi giovani". Ultima pista Enzo Fernandez dal River Plate, per il quale c'è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma "il ragazzo è seguito da tutte le grandi d’Europa".