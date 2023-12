I due gol segnati al Da Luz da Marko Arnautovic e Alexis Sanchez dovrebbero scacciare per un po' le voci in chiave mercato in vista di gennaio.

Come riporta oggi Tuttosport, compito di entrambi era e sarà ancora quello di zittire i detrattori e convincere nel prossimo mese i dirigenti che non c'è necessità di tornare a cercare una punta già in inverno. A Napoli torneranno titolari Martinez e Thuram, ma gli attaccanti "di scorta" si sono dimostrati affidabili.

Sempre guardando al Maradona, non tornerà Pavard e quasi certamente nemmeno Bastoni, che punta l'Udinese.