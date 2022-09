Un pareggio in Champions League contro il Bayern nella prima giornata, oggi alle 13 il Viktoria Plzen. Anche per l'Inter Primavera torna l'impegno europeo, in Youth League. Si va a caccia di quella che sarebbe la prima vittoria stagionale tra campionato e coppe. Un avvio molto complicato dopo aver vinto il campionato nazionale solo pochi mesi fa.