Tuttosport propone oggi un focus sulla situazione di Alex Perez, talentuoso difensore del 2005 che l'Inter si è assicurata dal Betis Siviglia. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano, alla base della scelta fatta dal giocatore spagnolo ci sarebbe anche il "traffico" nel ruolo tra i biancoverdi. Il Betis, si legge, ha una batteria di centrali lunghissima: Nobel Mendy, Elyaz Zidane, Solid, Vergaz, Salguero e Sandoval. Tutti giovanissimi e pronti per il salto in prima squadra, motivo per cui Alex Perez ha ceduto alla corte dei nerazzurri: in settimana le visite mediche.

L'Inter si è assicurata un colpo in stile Bisseck per 500mila euro in prestito con diritto di riscatto più un bonus e una percentuale sulla futura rivendita per il Betis.