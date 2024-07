Si avvicina il rientro in gruppo di Francesco Acerbi. Come spiega Tuttosport, il centrale interista, che ieri mattina ha svolto un lavoro molto intenso, è pronto a mettersi alla pari dei compagni già dalla giornata di oggi dopo dieci giorni di sedute a parte per recuperare dall'operazione di inizio giugno per risolvere i problemi di pubalgia.