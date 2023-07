Secondo i colleghi de La Repubblica, l'Inter si muoverà in due direzioni sul mercato nei prossimi giorni: la prima, neanche a dirlo, provando ad avvicinarsi a Romelu Lukaku con un'offerta al Chelsea da 5 milioni di euro per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto. Poi gli sforzi verranno concentrati sulla difesa, per trovare il sostituto di Milan Skriniar: in tal senso, Beppe Marotta chiederà Merih Demiral a titolo temporaneo all’Atalanta.