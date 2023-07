Tra le pagine della sua edizione odierna, anche Repubblica si concentra sulle ultime voci legate al futuro di Romelu Lukaku. Se la Juventus sta aspettando l'eventuale uscita di Dusan Vlahovic prima di investire sul nuovo attaccante, l'Inter ha invece presentato una prima offerta da 30 milioni (respinta dal Chelsea, che ne chiede 45) perché ha deciso di prendere il belga a titolo definitivo.

Secondo il quotidiano generalista i bianconeri si sono inseriti nell’operazione Lukaku "pur sapendo che il belga vuole solo l’Inter - viene scritto -. Dispetti e manovre di disturbo tra i due club che ricordano i tempi della rivalità Marotta-Paratici dopo il divorzio. Come finirà? Che i nerazzurri dovranno salire almeno a 38 milioni per accontentare Inzaghi su Lukaku, girando quindi buona parte dei 55 in arrivo dallo United per Onana".