Osimhen, Lookman, Nzola. Ma non solo. La Repubblica parla dell'impatto nella nostra Serie A degli attaccanti africani, ma anche nel torneo femminile c'è un'atletica che si sta distinguendo: Tabitha Chawinga , stella dell'Inter. "Già 13 gol, la juventina Girelli l’ha superata in testa ai marcatori ma la battaglia è apertissima - si legge -.

E Tabitha è abituata a sfide più dure. Cresciuta in un villaggio rurale del Malawi, un Paese in cui la disabilità visiva colpisce 160mila persone, ha iniziato a giocare col cugino, scalza, e ha dovuto vincere la peggiore delle umiliazioni: costretta a spogliarsi davanti a compagne e avversarie per convincerle di essere davvero una bambina. Da quel giorno, Tabitha lotta con (o contro) la federcalcio del Malawi perché nulla del genere debba più accadere. E ogni gol è un timbro a fuoco su quel messaggio".