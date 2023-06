Si parla del prossimo allenatore della Juventus nella prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Tra i nomi in lizza ci sarebbero anche quelli di due ex Inter come Thiago Motta e Sergio Conceicao:

Tudor fa un passo verso la Juve. Il tecnico annuncia l'addio al Marsiglia: adesso è libero. Il borsino degli allenatori: Allegri (30%), Conceicao (15%), Thiago Motta (20%), Italiano (10%).