Il Corriere dello Sport torna a picchiare il tasto Romelu Lukaku alla Juventus. L'apertura della prima pagina di domenica 6 agosto 2023 è dedicata al possibile approdo del belga in bianconero, con la novità del contatto tra il giocatore e il tecnico Massimiliano Allegri: 'Pronto, Max. Lukaku e Allegri si sentono, tra domani e martedì si può chiudere. Chelsea e Juve hanno la call-chiave, Romelu a Torino già in settimana?".

Spazio anche per l'Inter e per Folarin Balogun, l'obiettivo numero uno per l'attacco: "Balogun sogna di fare Ronaldo. E' il preferito di Inzaghi. La punta dell'Arsenal posta un video del Fenomeno e scatena i social. Pronta offerta da 30 milioni".