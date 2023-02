Il derby di Milano ha un'eco anche a due giorni dalla sua disputa sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di martedì 7 febbraio 2023, dove si nota il titolo dedicato al Milan con due protagonisti: 'Pioli resta, ciao Leao'.

Più sotto ecco Lautaro che legge l'edizione della rosea di ieri in cui veniva definito come re: "La mia vita in rosa - si legge - Lautaro torna leader, ritrova Lukaku e ora vale 100 milioni".

In taglio basso, infine, un accenno al 73esimo Festival di Sanremo, stasera al via: "Sanremo canta per Inzaghi: per chi tifano i cantanti".