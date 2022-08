Concludiamo la nostra rassegna stampa con prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Il salva Skriniar (forse). L'Inter cede Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni. I conti nerazzurri migliorano. Basterà per tenere lo slovacco in caso di assalto del PSG?", si chiede la rosea in edicola giovedì 11 agosto.